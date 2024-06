Mercato : L’OM attend le feu vert de Conceiçao pour ce buteur

Hugo Chirossel

Si le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce lundi en France, l’OM doit encore boucler l’arrivée de son prochain entraîneur. En ce sens, Sergio Conceiçao reste la priorité des dirigeants marseillais. Ces derniers font tout pour parvenir à un accord avec le technicien portugais avant de valider une de leurs pistes offensives.

L’OM ne lâche pas Sergio Conceiçao. Alors que son départ du FC Porto a été officialisé la semaine dernière, le technicien portugais est la priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset. Comme indiqué par L'Équipe , les discussions entre les deux parties étaient au point mort, mais ont repris positivement ces derniers jours.

L’OM attend son entraîneur avant de passer à l’action pour Mikautadze

Les longues négociations avec Sergio Conceiçao retardent le mercato estival de l’OM. Les dirigeants marseillais doivent attendre de savoir qui sera leur prochain entraîneur avant de pouvoir se lancer dans la reconstruction de l’effectif. Ce qui concerne notamment Georges Mikautadze. Selon La Tribune OM , la direction olympienne attendrait de boucler l’arrivée de son nouvel entraîneur avant de faire une offre à Metz.

