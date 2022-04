Foot - Mercato - OL

Mercato : L’OL fonce sur un international brésilien !

Publié le 1 avril 2022 à 10h52 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2022 à 10h56

Désireux de se renforcer lors du mercato estival, l’Olympique Lyonnais ciblerait Andreas Pereira, mais devra faire face à la concurrence du PSV sur ce dossier.