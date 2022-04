Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : L'OGC Nice sort du silence pour Savanier !

Publié le 29 avril 2022 à 22h50 par La rédaction

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'OGC Nice étudie la piste Téji Savanier. Directeur du football du club, Julien Fournier a été interrogé sur cette piste.