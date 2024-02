Mercato : Le successeur de Mbappé lâche une réponse au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG n’est pas positionné sur Rafael Leão à ce jour, la donne pourrait changer si Kylian Mbappé venait à officialiser son départ en fin de saison. Luis Campos connaît bien l’international portugais de l’AC Milan, mais il faudra se montrer convaincant pour espérer le convaincre de rallier la capitale.

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé n’a pas encore dévoilé sa décision au grand public, ni au PSG qui attend naturellement une réponse rapide afin de pouvoir préparer la saison à venir. Un départ de l’international français obligera le club à frapper un gros coup pour remplacer un joueur primordial depuis sept saisons. Le10Sport.com vous a récemment indiqué que le Paris Saint-Germain ne cible pas Rafael Leão actuellement, mais la tendance pourrait évoluer si Kylian Mbappé décidait de plier bagage.

« Milan, pour moi, c’est parfait »

Le nom de l’international portugais de 24 ans est en effet évoqué pour venir remplacer Kylian Mbappé, un joueur bien connu de Luis Campos qui l’avait fait venir au LOSC en 2018. Mais il faudra se montrer convaincant pour attirer Rafael Leao, lui qui semble pleinement épanoui du côté de Milan. « C’est une belle ville, je ne pensais même pas qu'elle était aussi accueillante. Il m'a fallu un certain temps pour m'adapter, environ deux ans, mais parce que je ne parlais pas bien l'italien. C'était le seul obstacle , confie le Portugais dans un entretien accordé à GQ Italia. Pour moi, c'est parfait, le climat est très similaire à celui du Portugal. (...) Si quelqu'un de mon âge venait s'installer ici, je ne vois pas où il pourrait se tromper. On peut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de restaurants, on peut acheter et se passionner pour n'importe quoi. Ce n'est certainement pas une ville ennuyeuse. Bien sûr, je dois aussi dire que la clé est peut-être de trouver les bonnes personnes avec qui vivre, c'est crucial. Si vous vous entourez de personnes qui ne vous conviennent pas, le risque de vous perdre, de vous laisser distraire, est élevé... ».

Le PSG ne part pas favori