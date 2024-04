Mercato : Le Real Madrid a pris une grande décision pour Mbappé

Alexis Brunet

Rien n'est encore officiel, mais cela le sera sûrement à la fin de la saison. Kylian Mbappé va quitter le PSG, et il devrait s'engager par la suite au Real Madrid. La Casa Blanca va donc enfin mettre la main sur le champion du monde français, après de nombreuses tentatives infructueuses. Les dirigeants madrilènes auraient même déjà réfléchi au numéro que portera l'attaquant, et cela devrait être le dix.

Les derniers moments de Kylian Mbappé au PSG approchent à grands pas. En effet, le champion du monde a annoncé, en privé, son départ du club de la capitale à l'issue de la saison. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est le grand favori pour l'accueillir.

Mbappé pourrait hériter du numéro 10

Kylian Mbappé n'a pas encore signé son contrat au Real Madrid, mais un accord pourrait être trouvé prochainement. L'officialisation devrait-elle avoir lieu en fin de saison, quand le PSG et le Real n'auront plus rien à jouer. En attendant, les dirigeants madrilènes peaufinent les derniers détails de l'opération. D'après AS , Florentino Pérez souhaiterait offrir le numéro 10 au Français. Pour le moment c'est Luka Modrić qui en est le possesseur, mais il y a de grandes chances que le Croate quitte le Real Madrid, à l'issue de la saison.

Mbappé joue déjà avec le 10 en équipe de France

Si Kylian Mbappé hérite du numéro 10 au Real Madrid, il ne sera pas dépaysé. En effet, le champion du monde arbore déjà ce numéro en équipe de France. En revanche, au PSG, il porte le 7, mais il avait aussi commencé avec le 29.