Mercato : Le RC Lens va plomber un transfert de l'ASSE

Joueur des Girondins de Bordeaux, Alpha Diallo est contraint de changer d'air en raison de la chute de ce club historique du championnat de France. Courtisé par de nombreuses formations de Ligue 1, le milieu offensif de 18 ans serait en discussion avancée avec le RC Lens. Il pourrait signer un contrat de trois ans.

Avec la chute des Girondins de Bordeaux, ils sont nombreux à se retrouver sur le marché. C’est le cas d’Alpha Diallo, qui a fait ses adieux à la formation. « J’aurais aimé pouvoir contribuer davantage sur le terrain et vous rendre fiers. Malheureusement, mon avenir s’écrira loin de Bordeaux. Merci à tous mes coéquipiers, mes formateurs, coachs et toutes les personnes qui ont permis de me développer en tant que joueur et en tant qu’homme. » a-t-il lâché sur Instagram.

L'ASSE a tenté sa chance

Mais le milieu offensif devrait vite rebondir. Selon les informations de L’Equipe, Diallo aurait été contacté par de nombreuses écuries de Ligue 1 comme l’ASSE ou encore l’OL. Mais le jeune joueur devrait poursuivre sa carrière au RC Lens.

Le RC Lens va rafler la mise

Comme indiqué par le quotidien sportif, Diallo serait en discussion avancée avec le RC Lens. Les deux parties seraient proches d’un accord total. Le jeune talent franco-guinéen pourrait s’engager pour trois saisons avec la formation nordiste, qui vient tout juste d’officialiser les arrivées d’Hamzat Ojediran et de M’Bala Nzola.