Mercato : Deux attaquants sont annoncés au PSG la saison prochaine !

Malgré les critiques sur leur niveau de jeu, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne sont pas menacés cet été. Les deux attaquants devraient faire partie du PSG la saison prochaine. Luis Enrique pense qu’ils pourraient monter en puissance au fil des mois. Par contre, la formation envisagerait de recruter un joueur de couloir pour remplacer numériquement Kylian Mbappé.

L’attaque du PSG est déjà connue ? Sauf retournement de situation, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos devraient débuter la prochaine saison sous le maillot parisien. Malgré une saison en demi-teinte et les réserves de Luis Enrique au moment de leur recrutement en 2023, ils devraient obtenir une nouvelle chance de briller en Ligue 1.

Luis Enrique veut conserver Ramos et Kolo Muani

Sur le plateau de l’After Foot, le journaliste Fabrice Hawkins a livré la position de Luis Enrique dans ces deux dossiers. Le coach est persuadé que Ramos et Kolo Muani réaliseront un exercice beaucoup plus solide que le précédent. D’ailleurs, les deux attaquants ont débuté la rencontre de préparation face aux Autrichiens de Sturm Graz. Kolo Muani a même délivré une passe décisive pour Carlos Soler. « Il y a des nouveaux et pas mal de jeunes mais je pense que c'était une bonne première. Il y a des choses à garder et d'autres à travailler mais on va continuer à travailler pour être prêt pour le championnat » a confié l’attaquant français, qui n’a pas encore justifié les 95M€ investis par le PSG.

Un joueur de couloir recherché

Mais sur RMC, Fabrice Hawkins a annoncé que le PSG cherchait un joueur de couloir pour remplacer numériquement Kylian Mbappé. Mais pour l’heure, aucune piste ne se dégage encore. « On a dit qu’il y a un ou deux joueurs de classe mondiale qui allaient arriver. Ça n'arrivera pas, je peux vous le dire. Parce que le PSG s’est retrouvé en difficulté dans plusieurs dossiers. Le PSG se retrouve dans une situation délicate où il y avait une short-list qui avait été établie. Kvaratshkelia ? Il ne viendra pas, Conte compte sur lui. c’est impossible à faire » a-t-il déclaré.