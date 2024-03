Mercato : Le PSG vise un crack, c’est le «meilleur»

Alexis Brunet

Le PSG a déjà commencé à activer des pistes pour son mercato hivernal. En défense centrale, le club de la capitale pense notamment à Leny Yoro. Le jeune Lillois est très courtisé, et la concurrence sera rude, notamment avec le Real Madrid. Selon Adil Rami, c'est tout à fait normal, car le Français est le meilleur défenseur de Ligue 1.

Le mercato estival du PSG va sans doute être très animé. Il faut dire que le club de la capitale va devoir gérer la succession de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Français est très proche de rejoindre le Real Madrid. Luis Campos a déjà commencé à activer des pistes pour le remplacer, et Victor Osimhen fait partie des favoris.

Le PSG piste Leny Yoro

Mais l'attaque ne sera pas le seul secteur que le PSG souhaite renforcer. Le club de la capitale veut aussi recruter un défenseur central. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos avait déjà tenté de recruter Leny Yoro l'hiver dernier, mais il devrait repasser à l'action cet été.

Il signe à l’OM après le PSG, c’est validé https://t.co/hkFtlWHfs7 pic.twitter.com/6x7mfM2Xxm — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Leny Yoro est le meilleur défenseur de Ligue 1, selon Adil Rami