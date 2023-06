Mercato : Le PSG se prend un énorme stop… sur TikTok

Thibault Morlain

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG est victime de l’exode de ses plus grands talents. Mais dans le même temps, le club de la capitale réussit aussi à recruter de jeunes cracks. Ça avait été le cas avec Xavi Simons, chipé au FC Barcelone. Mais cela ne fonctionne pas à tous les cas. Le PSG vient notamment de se faire recaler par l’un des grands espoirs de l’OM.

Aujourd’hui, tout le monde connait la rivalité entre le PSG et l’OM. Entre les deux rivaux de Ligue 1, c’est à chaque fois très chaud, pourtant, cela n’a pas empêché certains de passer d’un camp à un autre. Mais voilà, pour d’autres, passer chez l’ennemi est tout simplement inenvisageable…

« Jamais de la vie »

A 16 ans, Enzo Sternal est aujourd’hui l’un des grands espoirs chez les jeunes de l’OM. Et pour lui, pas question de quitter le club phocéen pour rejoindre le PSG. En effet, à l’occasion d’un live TikTok , Sternal a été très clair : « Rejoindre un jour le PSG ? Non, jamais de la vie ! ».

« Je tiens à m’excuser »