Mercato : Le PSG réactive une piste inattendue en attaque

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG pourrait bien recruter un attaquant supplémentaire, afin d’essayer de trouver une solution à ses problèmes offensifs. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs quelques noms en tête et Johan Bakayoko en ferait partie. Le joueur du PSV Eindhoven était d’ailleurs déjà pisté par le club de la capitale l’été dernier, mais cela n’avait pas abouti.

Le PSG arrivera-t-il à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions ? Actuellement c’est mal parti, car le club de la capitale est 25ème du classement de la C1 et il doit donc gagner ses deux derniers matches pour espérer accrocher un billet qualificatif. Cela ne sera pas facile, car pour le moment les Parisiens n’ont réussi à gagner que deux rencontres européennes cette saison, contre Gérone et le RB Salzbourg. Le 22 janvier, les partenaires de Marquinhos auront rendez-vous avec Manchester City et ils espéreront finir en beauté avec un déplacement sur la pelouse de Stuttgart.

Kylian Mbappé n’a pas oublié le PSG ! Découvrez son message poignant aux jeunes fans. 🗣️

➡️ https://t.co/edHMNQYlXY pic.twitter.com/GObBIfGMgp — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Le PSG pourrait se renforcer cet hiver

Si le PSG n’a pour le moment gagné que deux rencontres de Ligue des champions cette saison, c’est qu’il a eu beaucoup de mal à se montrer efficace d’un point de vue offensif. Les dirigeants parisiens pourraient donc décider d’apporter du sang neuf dans ce secteur dès cet hiver, afin de se donner plus de chances dans l’optique de la qualification. Toutefois, la fenêtre de transfert hivernale est souvent compliquée et les stars ne changent normalement pas de club en pleine saison.

Le PSG réactive la piste Johan Bakayoko

Il sera donc compliqué pour le PSG d’attirer une star cet hiver, mais un jeune joueur pourrait bien poser ses valises à Paris. Selon les informations de Caught Offside, le club de la capitale aurait d’ailleurs coché le nom de Johan Bakayoko pour cet hiver. Le joueur de 21 ans était déjà sur les tablettes parisiennes l’été dernier, mais il avait alors décidé de rester au PSV Eindhoven. Dans les prochaines semaines, la donne pourrait être différente.