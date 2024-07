Mercato : Le PSG plombé par une offre «impossible à refuser» ?

Pierrick Levallet

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG a prévu de recruter à tous les postes. Les dirigeants parisiens voulaient notamment mettre la main sur Leny Yoro. Mais contre toute attente, le défenseur du LOSC devrait s’engager à Manchester United. Les Rouge-et-Bleu auraient été battus par l’offre des Red Devils.

Le PSG entend se renforcer à tous les postes cet été pour faire oublier le départ de Kylian Mbappé. Luis Campos cherche notamment à offrir de nouvelles solutions défensives à Luis Enrique pour la saison prochaine. Dans cette optique, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité l’intérêt parisien pour Leny Yoro. Le Real Madrid semblait toutefois en pole position. Mais le dossier a totalement basculé ces dernières heures.

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a recalé le Real Madrid https://t.co/QSKgHJetH9 pic.twitter.com/6XSoxhbI5j — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Manchester United a tout changé dans le dossier Yoro

En effet, Manchester United est passé devant tout le monde pour le transfert de Leny Yoro. Les Red Devils ont offert 63M€ au LOSC pour le crack français, proposition acceptée par les Dogues. Le joueur de 18 ans serait sur le point de s’engager avec le club mancunien.

L'offre de Manchester United a surpris tout le monde

D’après les informations de Relevo, l’offre de Manchester United était jugée comme « impossible à refuser » pour Leny Yoro. Le défenseur de 18 ans estimait ne plus pouvoir attendre plus longtemps que le Real Madrid se mette d’accord avec le LOSC, même si la Casa Blanca était sa destination prioritaire au départ. L'espoir français a alors préféré dire oui aux Red Devils et débarquer en Premier League.