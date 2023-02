Mercato : Le PSG en fait une priorité, la décision tombe

Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’affirmait l’été dernier, Luis Campos rêvait de mettre la main sur Bernardo Silva. Ce serait toujours d’actualité, mais le FC Barcelone devrait barrer la route du Paris Saint-Germain. Explications.

Le 3 août 2022, le10sport.com vous révélait que Luis Campos cultivait un rêve sur le marché des transferts : le recrutement de Bernardo Silva. Et le PSG a soutenu son conseiller football en dégainant une offre de transfert de 80M€, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com publiées le 18 août dernier.

C’est confirmé, le PSG a tenté un gros coup sur le mercato https://t.co/Eb3IetHcOx pic.twitter.com/S1rIEQxOp9 — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Le PSG s’est mis à rêver de Bernardo Silva

Cependant, Manchester City repoussa les avances du PSG, refusant de laisser partir l’un des chouchous de Pep Guardiola à ce stade du mercato. Même son de cloche pour le FC Barcelone, destination préférentielle de Bernardo Silva depuis quelque temps. Le dossier Bernardo Silva a été reporté au PSG et au FC Barcelone à plus tard puisqu’ESPN révélait ces derniers mois que les deux clubs étaient toujours à l’affût.

Mbappé l’attend au PSG, Silva préfère le FC Barcelone