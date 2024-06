Mercato : Le PSG dégaine une offre à 75M€ ?

La rédaction

Le recrutement que compte effectuer le PSG cet été risque d’être conséquent. Les dirigeants du club de la capitale devraient ajouter des renforts à chaque ligne et ont déjà débuté leurs emplettes. Au poste de gardien de but, Matvey Safonov est la première recrue estival pour les rouges et bleus. Mais les Champions de France ont d’autres noms et tête, et notamment celui de João Neves, pour qui ils seraient à dépenser 75M€.

Le PSG compte bien offrir à Luis Enrique de nombreuses recrues durant l’été. Au poste de milieu de terrain, les pensionnaires du Parc des Princes seraient intéressés par João Neves. Et pour le joueur de Benfica, les Franciliens seraient prêts à débourser une sacré somme.

Le PSG prêt à investir 75M€ sur Neves

D’après les informations de Ben Jacobs, le PSG serait prêt à lâcher 75M€ pour voir João Neves rejoindre le Parc des Princes cet été. Malgré un fort intérêt, les Parisiens ne sont pas prêts à payer la clause libératoire du joueur, ce qui pourrait bloquer l’opération.

Le Benfica en veut 120M€

Toujours selon Ben Jacobs, Benfica se montrerait exigeant pour lâcher João Neves. Pour accepter de le laisser filer, les Lisboètes auraient une condition : voir sa clause libératoire être payée. Celle-ci s’élève à 120M€, et semble pour le moment considérée comme trop élevée par le PSG.