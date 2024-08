Mercato : Le PSG dans l’attente d’un double transfert ?

Thomas Bourseau

Manuel Ugarte (23 ans) doit commencer à trouver le temps long. Et pour cause, l’indésirable aux yeux de Luis Enrique au PSG, est déjà tombé d’accord avec Manchester United depuis un mois désormais et n’attendrait que le feu vert du Paris Saint-Germain. Le club parisien et les Red Devils seraient sur la même longueur d’onde pour les modalités de l’opération. Cependant, la formation de Premier League aurait des idées de grandeur.

Luis Enrique s’est montré clair au sujet de Manuel Ugarte. Lors des deux premières rencontres de Ligue 1 disputées et remportées par son PSG au Havre (4-1) et face à Montpellier (6-0), l’entraîneur espagnol n’a pas jamais retenu le milieu de terrain de 23 ans dans son groupe. Et depuis le mois de juillet, l’international uruguayen aurait pris la décision de s’engager en faveur de Manchester United.

Le PSG et Manchester United sont d’accord, ce sera un transfert sec pour Ugarte

Comme Sky Sports l’a confirmé ce dimanche, la question contractuelle aurait même déjà été réglée entre le comité directeur des Red Devils et le clan Ugarte. Il ne manque plus qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les dirigeants de Manchester United et leurs homologues du Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, il a été spécifié par The Athletic que Scott McTominay allait être transféré au Napoli pour 29M€. Ce qui faciliterait la tâche de Manchester United quant à sa quête d’un accord avec le PSG pour le transfert de Manuel Ugarte. Sky Sports affirme d’ailleurs ce dimanche que le pensionnaire de Premier League et le champion de France, leur préférence commune serait de boucler un transfert sec et non un prêt d’une saison avec obligation d’achat, même si cette hypothèse n’est pas à écarter à ce jour.

Manchester United tente une double opération ?

En parallèle, il est stipulé par Sky Sports que Manchester United verrait plus grand que la simple signature de Manuel Ugarte. En effet, le géant du football anglais aurait des vues sur Billy Gilmour, milieu de terrain de Brighton, et souhaiterait vivement boucler ce double transfert avec Manuel Ugarte. Toutefois, le média britannique confie qu’il faudrait une autre vente en plus de celle de Scott McTominay.