Mercato : Le PSG contrarié pour une star de Deschamps ?

Axel Cornic

Après l’été dernier, le Paris Saint-Germain semble vouloir continuer de recruter des internationaux français et il y en a deux qui semblent tout particulièrement plaire aux dirigeants. Il s’agirait de Mike Maignan et de Theo Hernandez, qui évoluent tous les deux à l’AC Milan et qui pourraient bien devenir les symboles parisiens de l’après Kylian Mbappé.

On devrait voir un nouveau PSG naître cet été, avec le départ de Kylian Mbappé. La réponse pourrait être immense, puisque les Parisiens auraient l’intention de boucler au moins un très gros coup par ligne, voire deux.

Le PSG coche le nom de Theo Hernandez

Au poste de latéral gauche, Theo Hernandez semble être beaucoup apprécié au sein du PSG, surtout avec les doutes autour de Nuno Mendes. Ce dernier avait suscité énormément d’attentes la saison dernière, mais il a été stoppé pendant plus de 300 jours pas des pépins physiques et il n’a repris que tout récemment avec 19 petites minutes face au Stade Rennais (1-1).

Attention au Bayern Munich !