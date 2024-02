Mercato - PSG : Deux cracks de Jorge Mendes pour oublier Mbappé ?

Axel Cornic

Déjà bien en place au Paris Saint-Germain avec plusieurs joueurs comme Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou Marco Asensio, Jorge Mendes aura une chance de devenir plus important encore. Avec le possible départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat, l’agent portugais pourrait en effet être au centre de deux dossiers très chauds du prochain mercato estival.

Tout le monde veut savoir comment sera le PSG 2024, avec le potentiel départ de Kylian Mbappé et le début d’un nouveau projet. Luis Campos serait déjà au travail et il pourrait se tourner vers un autre de ses anciens protégés pour remplacer la star française.

Leão pourrait rejoindre le PSG pour 175M€

La presse italienne assure en effet que le PSG serait sur les traces de Rafael Leão, que Campos a recruté par le passé au LOSC. Les relations seraient toujours excellentes, mais La Gazzetta dello Sport assure qu’il n’y aurait pas eu le moindre contact direct avec l’AC Milan, bien que l’intérêt parisien soit concret. Ce dossier pourrait notamment être facilité par la clause de départ de Rafael Leão, qui peut quitter les Rossoneri contre une indemnité de 175M€.

Jorge Mendes aux manettes ?

Il n’y a pas que cette clause qui pourrait aider le PSG ! Le quotidien italien rappelle également que le contrat liant l’attaquant portugais à l’avocat qui gère sa carrière Ted Dimvula, va bientôt se terminer et une séparation serait déjà actée. Rafael Leão ne devrait pas rester longtemps sans agent puisque c’est Jorge Mendes qui pourrait l’accueillir dans son agence Gestifute, où l’on peut retrouver plusieurs Parisiens. Et ce n’est pas tout, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com Jorge Mendes a accueilli dans écurie de joueurs un certain Leny Yoro, grande priorité du PSG.