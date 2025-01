Mercato : Le PSG bloque un transfert, l’incroyable aveu !

Pierrick Levallet

Coup de théâtre dans le feuilleton Randal Kolo Muani. Alors que son départ à la Juventus semblait acté, le PSG a finalement bloqué le dossier. Le club de la capitale dispose de trop de joueurs prêtés à l’étranger et ne peut donc plus en enregistrer aucun. Chez les Rouge-et-Bleu, on assure pourtant qu’on connaissait ce détail du règlement sur le mercato.

Incroyable rebondissement dans le feuilleton Randal Kolo Muani. Alors que l’attaquant de 26 ans venait de passer sa visite médicale avec succès à la Juventus et que son départ semblait acté, le PSG a finalement bloqué le dossier. En effet, le club de la capitale a enregistré trop de prêts à l’étranger et ne peut donc plus en boucler aucun. La formation parisienne va devoir en casser un pour pouvoir envoyer l’international français chez les Bianconeri.

Le PSG doit sacrifier un prêt pour Kolo Muani

Le PSG va devoir choisir entre Carlos Soler à West Ham, Cher Ndour à Besiktas, Juan Bernat à Villarreal, Renato Sanches à Benfica, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen et Xavi Simons au RB Leipzig. L’un de ses joueurs devra être sacrifié pour que Randal Kolo Muani puisse rejoindre officiellement la Juventus. Selon Le Parisien, le PSG miserait plutôt sur Cher Ndour, qui dispose d'une bonne cote sur le mercato.

Le PSG était au courant du problème qui bloque le dossier

Mais un tel couac dans le dossier Randal Kolo Muani a de quoi surprendre. Le PSG assurerait d'ailleurs qu’il connaissait ce point du règlement du mercato qui bloque le départ de l'ancien du FC Nantes d’après les informations divulguées par Le Parisien. Étonnant donc que les dirigeants parisiens n’aient pas cherché une solution avant d’être face à ce problème. Reste maintenant à voir si les pensionnaires de la Ligue 1 trouveront une solution pour débloquer le feuilleton Randal Kolo Muani. À suivre...