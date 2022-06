Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG avait prévu une incroyable annonce pour Zidane

Publié le 20 juin 2022 à 8h30 par Arthur Montagne

Pendant longtemps, Zinedine Zidane a été le grand rêve du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Cependant, l'ancien numéro 10 des Bleus semble avoir définitivement recalé le club parisien qui s'active désormais pour boucler la signature de Christophe Galtier. Et pourtant, le PSG semblait bel et bien persuadé d'avoir convaincu Zinedine Zidane.

Dans les prochaines heures, le PSG doit annoncer le départ de Mauricio Pochettino qui ne sera donc plus l'entraîneur parisien la saison prochaine. Pour le remplacer, le grand favori se nomme bien évidemment Christophe Galtier, la priorité de Luis Campos. Mais avant l'entraîneur de l'OGC Nice, le Qatar faisait le forcing pour Zinedine Zidane, toujours libre après son départ du Real Madrid. L'ancien numéro 10 de Bleus a d'ailleurs annoncé sa volonté de revenir dans le football. « Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football ? Oui. Beaucoup de choses je ne sais pas, mais quelque chose, oui encore. J'ai envie de continuer dans cette voie. J'ai toujours cette flamme bien sûr. Le foot, c'est ma passion, donc oui Je ne rêve de rien. Je pense que j'ai beaucoup rêvé, j'ai eu beaucoup de choses. Je suis épanoui à 50 ans, je suis heureux, et c'est le plus important pour une personne. Et j'ai surtout une famille formidable, ça n'a pas de prix », confiait-il au micro de Téléfoot . Mais ce ne sera visiblement pas au PSG.

🔴🔵 Comme annoncé par @le10sport dés le 10 juin, Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du #PSG.@RMCsport confirme en effet que Zidane attend l’équipe de France. C’est donc un boulevard pour Christophe Galtier.⬇️📝https://t.co/kMgyeAeqZZ — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) June 19, 2022

Le PSG avait prévu d'officialiser Zidane