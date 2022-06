Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont déjà jetés pour le successeur de Pochettino

Publié le 20 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Le nouveau visage du staff technique du PSG devient de plus en plus clair. Priorité absolue du conseiller football du club, à savoir Luis Campos, Christophe Galtier serait persuadé qu’il finira par prendre place sur le banc du Paris Saint-Germain et aurait déjà pris ses dispositions auprès de certains joueurs du club de la capitale dont un certain Kylian Mbappé…

Ce n’est pas encore officiel, cependant, le sort de Mauricio Pochettino en est jeté. Bien qu’il ait fait part de sa volonté d’honorer son contrat qui court jusqu’à l’été 2023 à Esport3 il y a peu : « Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J'ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme », la vérité semble être tout autre. En effet, le licenciement de Mauricio Pochettino et de son staff technique ne semblerait être qu’une question de temps à présent. Les indemnités de licenciement de Pochettino s’élèveraient à 15M€ et pourraient monter à 20M€. Le PSG négocierait avec les parties concernées afin d’abaisser le montant en question d’après L’Équipe . En parallèle, le conseiller football du PSG, en la personne de Luis Campos, aurait jeté son dévolu sur Christophe Galtier afin de remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Et l’entraîneur de l’OGC Nice aurait déjà pris ses dispositions pour le PSG.

« Sûr » de venir au PSG, Galtier aurait entamé les démarches auprès du vestiaire