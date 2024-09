Mercato : Le PSG a trouvé mieux que Verratti pour 70M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG a profité de l’été pour boucler quelques jolis coups sur le mercato. Le club de la capitale a notamment mis la main sur Joao Neves contre un chèque de 70M€. Et le milieu de terrain portugais brille déjà sous les couleurs des Rouge-et-Bleu. Il semble même déjà faire mieux qu’un certain Marco Verratti en seulement quelques matchs à Paris.

Le mercato a été plutôt animé cet été, surtout du côté du PSG. Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un grand vide dans le vestiaire parisien, que les Rouge-et-Bleu ont cherché à combler en se renforçant dans tous les secteurs. Au milieu de terrain, le club de la capitale est notamment allé chercher João Neves pour un montant de 70M€.

João Neves brille déjà au PSG

Et le milieu de terrain portugais a brillé pour ses premiers matchs sous les couleurs du PSG. Le joueur de 19 ans se sent plutôt à l’aise aux côtés de Vitinha. Résultat : João Neves a déjà distribué quatre passes décisives en seulement trois rencontres. S’il poursuit sur sa lancée, le nouveau crack parisien sera même amené à faire mieux qu’un certain Marco Verratti.

Marco Verratti enfin oublié ?

Élément clé du projet QSI pendant de nombreuses années au milieu de terrain, l’Italien avait fait forte impression pour sa première saison au PSG. Le joueur d’aujourd’hui 31 ans, qui évolue désormais à Al-Arabi au Qatar, n’avait toutefois distribué que quatre passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2012-2013. Le PSG a donc peut-être trouvé le digne héritier de Marco Verratti avec João Neves. À suivre...