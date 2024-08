Mercato : Le PSG a refusé une offre XXL

Alexis Brunet

Après sa très bonne saison au RB Leipzig, Xavi Simons a attiré le regard de nombreux courtisans. Finalement, le milieu offensif est reparti une nouvelle fois en prêt au sein du club allemand. Une destination qui a de quoi étonner, puisque le Bayern Munich avait formulé une offre XXL au PSG pour s’offrir le Néerlandais.

Le PSG s’est peut-être renforcé au poste de gardien de but, en défense centrale et au milieu de terrain, mais l’attaque parisienne n’a pas vu arriver de nouveaux visages pour le moment. Au contraire, le secteur offensif du club de la capitale a perdu Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid, et Xavi Simons, qui a décidé de revenir au RB Leipzig.

Le PSG a refusé une grosse offre du Bayern Munich pour Simons

Si le Real Madrid a toujours été le choix numéro un de Kylian Mbappé, Xavi Simons aurait pu rejoindre une autre destination que le RB Leipzig. En effet, d’après les informations du Parisien, le PSG a refusé une offre XXL de la part du Bayern Munich pour le milieu offensif de 21 ans. En plus des deux clubs allemands, le FC Barcelone et Manchester United avaient également un œil sur le Néerlandais.

Le PSG ne voulait pas vendre Xavi Simons cet été

Si le PSG a refusé cette offre XXL du Bayern Munich, c’est pour une raison bien précise. En effet, si le club de la capitale vendait le Néerlandais cet été, il aurait dû reverser un certain pourcentage du transfert au PSV Eindhoven, en raison d’une clause dans le contrat de Xavi Simons, négociée par la formation batave lors du rachat du joueur de 21 ans par Paris lors l’été 2023. Toutefois, cette clause ne sera plus valable l’été prochain. A cette date, le PSG pourra donc vendre l’ancien joueur du Barça s’il le désire, et ce, sans reverser le moindre centime au PSV.