Mercato : Le PSG a recruté une future légende ?

Pierrick Levallet

Le PSG s'est montré particulièrement actif sur le mercato l'été dernier. Le club de la capitale a notamment préparé l'avenir en mettant la main sur Arnau Tenas pour prévoir le départ de Keylor Navas en fin de saison. D'ailleurs, l'ancien portier du FC Barcelone se rapprocherait d'un certain Victor Valdes pour Gerard Piqué.

Le mercato du PSG a été plutôt agité l’été dernier. Le club de la capitale s’est débarrassé de nombreux joueurs, dont quelques stars comme Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou Marco Verratti. Pour compenser ces départs majeurs, le PSG a bouclé une bonne dizaine d’arrivées dans tous les secteurs.

Luis Enrique interpelle le vestiaire du PSG avant Barcelone https://t.co/wBT4Wd0dIm pic.twitter.com/JKtZMoeV1H — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Arnau Tenas pour remplacer Keylor Navas

Le pensionnaire de la Ligue 1 a notamment commencé à préparer l’avenir. Keylor Navas étant en fin de contrat en juin prochain, le PSG s’est attaché les services d’Arnau Tenas. Le portier espagnol était libre de tout engagement après son départ du FC Barcelone.

Le PSG a signé le «nouveau Victor Valdes» ?