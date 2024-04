PSG : Mbappé va égaler Messi ? C’est historique !

Thomas Bourseau

Mercredi soir, le PSG a validé son billet pour sa première finale de Coupe de France depuis 2021 grâce à un but de Kylian Mbappé. Ce dernier, du haut de ses 25 ans, disputera donc la 18ème finale de sa carrière à la fois en club et en sélection. De quoi lui permettre de déjà surclasser quelques légendes comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, mais pas encore Lionel Messi…

« Ronaldo… Tout le monde sait l’admiration que j’ai pour lui, mais à ce moment-là… Même Ronaldo ne peut rien faire. J’ai entendu « Congratulations ». Ouais, ouais, merci. Franchement, je t’aime beaucoup, mais non, là c’est Kylian avant tout. Le Paris Saint-Germain, on a perdu. Même ton idole ne peut rien faire à ce moment-là ». Pour l’émission d ’Intérieur Spor t qui lui était consacrée en 2018, Kylian Mbappé avouait clairement idolâtrer Cristiano Ronaldo. Son annonce faisait référence au moment de réconfort que CR7 tentait d’avoir avec Mbappé après l’élimination du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais son idole, Mbappé l’a dépassé depuis un bon bout de temps en termes de précocité sur un point précis. .

10 finales à 25 ans pour Cristiano Ronaldo

En effet, Kylian Mbappé est âgé de 25 ans et a déjà disputé 17 finales au cours de sa riche carrière, que ce soit avec l’AS Monaco et le PSG en club ainsi que les différentes sélections nationales en équipe de France. Pour sa part, Cristiano Ronaldo n’en comptait « que » 10 au même âge. Avec Manchester United, Cristiano Ronaldo raflait la FA Cup en 2004 et perdait les finales de 2005 et 2007. Les éditions de League Cup de 2006 et 2009 ont été raflées par CR7 avec Manchester, au même titre que le Community Shield de 2007. En 2008, Ronaldo a remporté la Ligue des champions et a disputé une deuxième finale en 2009, perdue face au FC Barcelone. Sans oublier la Coupe du monde des Clubs de 2008 remportée avec Manchester United. Avec le Portugal, c’est l’Euro 2004 qui a échappé à Cristiano Ronaldo en finale face à la Grèce.

Mbappé surclasse Benzema et égale Coman

Avec l’OL et le Real Madrid, Karim Benzema a pris part à huit finales. La Coupe de France en 2008, remportée, une finale de Coupe de la Ligue en 2007 perdue ainsi que trois Trophée des champions en 2006, 2007 et 2008. Au Real Madrid, c’est la Coupe du roi de 2011qu’il a disputé en premier avant la Super Coupe d’Espagne la même année ainsi qu’en 2012. Dans les équipes de jeunes de l’équipe de France, Benzema a également joué une finale gagnée face à l’Espagne pendant l’Euro U17.



Kingsley Coman, dès ses débuts chez les professionnels, a tout simplement enchaîné les titres. Avec le PSG, la Juventus et le Bayern Munich, les finales de coupes se sont enchaînées pour le titi parisien où il a joué et remporté le Trophée des champions en 2013. En Italie, Coman a eu trois finales à son compteur avant de les empiler au Bayern Munich. En équipe de France, avec l’Euro en 2016, Coman a 18 finales à son compteur.

Mbappé se fait des ennemis au PSG ? https://t.co/H4a7x5gRJz pic.twitter.com/Sm0ZDQHIxd — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Lionel Messi et ses 19 finales, le maître en la matière

Enfant prodige du football mondial et pépite du FC Barcelone, Lionel Messi a rapidement empilé les trophées au FC Barcelone. De 2005 à 2012, soit le moment où il a soufflé sa 25ème bougie le 14 juin, Messi a disputé 19 finales avec le Barça et les différentes sélections en Argentine. Au passage, il n’en a perdu que trois : la Copa America en 2007, la Coupe du Roi en 2011 et la Supercoupe d’Espagne en 2012.

Mbappé : Une finale de Ligue des champions pour égaler Messi ?