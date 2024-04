Mercato : Le Real Madrid prépare un coup à la Zidane

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est passé sur le banc du Real Madrid à trois reprises, la première fois en tant qu’adjoint et les deux autres comme entraîneur principal. Avant d’entamer sa carrière d’entraîneur, c’est dans un rôle de joueur que Zidane a connu le Real Madrid. Et il semblerait que Xabi Alonso soit en mesure de connaître un destin similaire.

Zinedine Zidane est l’exemple parfait qu’il est important d’avoir connu une grande institution en tant que joueur pour la comprendre au mieux et l’entraîner. Vainqueur de trois Ligues des champions en tant que coach du Real Madrid, Zidane n’en avait remporté qu’une lorsqu’il évoluait à la Casa Blanca pendant sa carrière de joueur (2001/2002). Et à en croire la tendance, le Real Madrid garderait un œil sur une ancienne icône de son histoire pour la succession de Carlo Ancelotti.

«Il sait que l'été prochain, la situation au Real Madrid pourrait être différente»

Il y a peu, Xabi Alonso faisait une grande annonce sur son avenir alors qu’en parallèle, le Bayern Munich et Liverpool s’intéressaient particulièrement à lui pour les successions de Thomas Tuchel et de Jürgen Klopp. Cependant, le coach du Bayer Leverkusen a mis fin au feuilleton en assurant qu’il restera à la tête du leader de Bundesliga. Un coup de maître pour récupérer le Real Madrid à l’avenir ? « Xabi Alonso est une personne très intelligente, il sait qu'Ancelotti est un manager légendaire et il le respecte beaucoup, mais au Real Madrid, chaque année est une nouvelle histoire. Il sait que l'été prochain (2025), la situation au Real Madrid pourrait être différente » . a confié Fabrizio Romano pour son Here We Go Podcast.

«Florentino est amoureux de Xabi depuis le premier jour»