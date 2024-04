Mercato - PSG : Un crack balance tout sur son faux transfert !

Thomas Bourseau

A l’occasion du mercato hivernal de 2023, le comité de direction du PSG semble avoir chassé plusieurs milieux offensifs pour pallier le départ de Pablo Sarabia jusqu’à la toute fin de la session des transferts et l’échec de dernière minute pour Hakim Ziyech. En parallèle, le Paris Saint-Germain a tenté un coup avec Rayan Cherki… sans succès. Le principal intéressé s’est expliqué.

Rayan Cherki a beaucoup fait parler de lui à l’hiver 2023 et notamment en raison d’un éventuel transfert au PSG. La pépite de 20 ans était dans le viseur des Parisiens, mais ne se voyait pas quitter en pleine saison son club formateur. Mais Laurent Blanc aurait pu tout changer.

«Sans Laurent Blanc, la question aurait peut-être été différente»

En effet, fin 2022, le champion du monde 98 est arrivé sur le banc de touche de l’OL et ses premières compositions ne laissaient pas entendre à Rayan Cherki qu’il avait un avenir à Lyon sous ses ordres. « J'avais en tête de sortir le club de là où il était, donc je ne me voyais pas partir comme ça. Mais sans Laurent Blanc, la question aurait peut-être été différente. Là, je me concentre sur la fin de saison, on a des choses à jouer malgré tout ce qu'on a traversé ».

«Après ça, il m'a fait jouer tous les matchs»