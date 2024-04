Transfert - PSG : Mbappé a conclu un pacte avec le Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Conscient que cette annonce allait créer des tensions à Paris, l'attaquant de 25 ans a conclu un pacte avec le Real Madrid. En effet, les deux parties se sont mises d'accord pour ne pas officialiser leur signature tant qu'il était encore possible que le PSG et la Maison-Blanche s'affrontent cette saison.

Kylian Mbappé a pris une décision fracassante. En effet, le numéro 7 du PSG a décidé de prendre le large après sa septième saison à Paris. D'ailleurs, Kylian Mbappé a communiqué sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, le 13 février.

C'est la guerre, nouvelle révolution au PSG ? https://t.co/oK5RuwdbMB pic.twitter.com/Dnplmr7MW6 — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Mbappé a signé avec le Real Madrid

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. Conscient que l'annonce de son départ allait créer des tensions avec le PSG, l'attaquant de 25 ans aurait conclu un pacte avec le club merengue pour ne pas envenimer les choses.

Mbappé et le Real ont décidé de nier tout accord