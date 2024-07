Mercato : Le plan de l’OM est dévoilé pour ce crack

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus de ses recherches aux postes de gardien et d’attaquant, l’OM n’aurait pas abandonné la piste menant à Valentin Carboni, jeune milieu offensif âgé de 19 ans appartenant à l’Inter Milan. Si les Nerazzurri demanderaient plus de 30M€ pour s’en séparer, un prêt sous certaines conditions pourrait faire l’affaire.

Afin de compenser les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et celui attendu de Pau Lopez, l’OM est en quête d’un attaquant et d’un gardien sur le marché des transferts. En parallèle, la direction olympienne travaille toujours sur un autre dossier, celui de Valentin Carboni.

L’Inter Milan demande plus de 30M€ pour Carboni

Le milieu offensif âgé de 19 ans peut aussi bien jouer derrière l’attaquant que sur un côté. Un profil qui plaît à l’OM et cet intérêt serait réciproque. Selon L’Équipe, Valentin Carboni serait séduit par le projet marseillais, mais le prix demandé par l’Inter Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, serait jugé trop élevé par Marseille.

Un prêt pourrait contenter l’Inter et l’OM

En effet, l’Inter Milan demanderait plus de 30M€ pour se séparer de Valentin Carboni. Un prêt sous certaines conditions pourrait alors convenir aux deux parties. Les Nerazzurri verraient l’international argentin (3 sélections) poursuivre son développement à l’OM, qui de son côté aurait la possibilité de le conserver si le joueur s’impose à Marseille.