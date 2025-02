Mercato : Le boss de l’OM se fait tacler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pas franchement convaincu par les méthodes de Pablo Longoria sur le marché des transferts, Pierre Ménès critique le président de l’OM. Et l’ancien consultant de Canal + estime qu’il devrait avant tout se concentrer sur des profils confirmés du style d’Adrien Rabiot plutôt que de s’acharner à tenter des paris comme Lilian Brassier.

Six mois seulement après leur signature à l’OM, plusieurs recrues du mercato estival telles qu’Elye Wahi, Lilian Brassier ou encore Ismaël Koné ont été poussées vers la sortie en janvier. Déjà la fin de leur aventure avec le club phocéen, et c’est précisément cette instabilité récurrente à l’OM qui semble irriter Pierre Ménès. Via une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le foot, ce dernier clashe les méthodes du président Pablo Longoria.

« Fais plus des Højbjerg et des Rabiot »

« Quand on voit les difficultés de Brassier, Wahi ou Koné et qu’on voit comment Højbjerg et des Rabiot se sont intégrés à l’effectif marseillais, on a un peu envie de dire à Longoria "Fais plus des Højbjerg et des Rabiot, fais plus des joueurs confirmés et arrête de faire des paris avec des joueurs dont tu ne sais absolument pas s’ils ont le niveau psychologique pour s’intégrer à l’OM" », lâche Pierre Ménès.

« Ça ne donne pas envie aux joueurs de venir »

Selon lui, l’instabilité de l’OM avec ses nouvelles recrues est un vrai problème pour faire grandir le projet : « C’est un peu ça le souci. Parce que c’est vrai que t’arrives à l’OM et au bout de quatre mois si t’es pas performant tu peux repartir, ce n’est pas quelque chose qui peut donner très envie à d’autres joueurs de venir », poursuit Ménès.