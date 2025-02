«C’est très fort» : Il annonce du lourd à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà ciblé l’été dernier, Ismaël Bennacer s’est engagé en faveur de l’OM lors du dernier jour du mercato hivernal, un dossier révélé en exclusivité par Le 10 Sport. Si des doutes existent sur l'état physique du milieu après une longue blessure, ses qualités techniques et son leadership sont en revanche louées, notamment par le journaliste italien Luca Maninetti.

Lundi, le10sport.com vous révélait en exclusivité la relance du dossier Ismaël Bennacer par l’Olympique de Marseille. Alors que la piste avait déjà été étudiée l’été dernier, le milieu algérien de l’AC Milan a cette fois-ci pu rejoindre la cité phocéenne dans le cadre d’un prêt payant, avec une option d’achat fixée à 12M€ hors bonus. En Italie, l’opération est vue comme un très joli coup de l’OM.

« Il a beaucoup donné ici, gagnant le respect et l'amour des tifosi »

« Techniquement, c'est très fort. Et il est polyvalent, ce qui est un grand avantage, confie à Eurosport Luca Maninetti, journaliste pour le site SempreMilan. Il était arrivé dans le scepticisme ambiant en 2019, puis il a su se mettre en lumière après très peu de temps, avec des prestations de très haut niveau. Il est constamment en mouvement et ne donne jamais de repères à son adversaire. C'est également un grand récupérateur de ballons, il sait les gratter et relancer rapidement l'action. Il a beaucoup donné ici, gagnant le respect et l'amour des tifosi. Bennacer a été l'un des protagonistes du titre et l'un des sénateurs du vestiaire. »

Dans quel état arrive Bennacer

La principale interrogation repose aujourd’hui sur l’état du milieu algérien, qui n’a disputé que huit matches toutes compétitions confondues cette saison avec l'AC Milan. Bennacer a été opéré du mollet droit en septembre dernier, de quoi l’éloigner des terrains pendant quatre mois.