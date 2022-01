Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : L’annonce de Petkovic sur son avenir à Bordeaux

Publié le 21 janvier 2022 à 17h20 par B.C.

Malgré les mauvais résultats des Girondins de Bordeaux cette saison, Vladimir Petkovic ne s’inquiète pas au sujet de son avenir.