Mercato : L’OM veut les virer, un conflit s’installe ?

À l’OM, le temps est au mercato ! Roberto De Zerbi est arrivé avec la tâche de relancer une équipe qui avait fini la saison dernière en roue libre et huitième de Ligue 1. Sans Coupe d’Europe, l’OM disposera d’une saison calme pour construire un nouveau projet. De nombreux joueurs ne devraient pas en être, ce qui crée déjà un conflit.

L’OM a retrouvé le chemin de l’entraînement. Cette semaine, Roberto De Zerbi a pu découvrir son nouveau groupe et a déjà commencé à distiller quelques conseils. Mais la vérité de juillet n’est rarement celle de septembre et l’entraîneur italien sait qu’il va devoir jongler entre arrivées et départs.

L’OM veut se séparer de six gros salaires

Ces dernières saisons, l’OM était habitué à payer fortement ses joueurs. Par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang recevra 32M€ s’il va jusqu’au bout de ses trois années de contrat. Mais le Gabonais n’est pas visé par le coup de balai qui se prépare. L’OM veut se séparer de six joueurs à gros salaires et Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout, Samuel Gigot, Ismaïla Sarr, Pau Lopez ou encore Jonathan Clauss seraient poussés vers la sortie d’après les informations de L’Équipe. Mais pour certains d’entre eux, cela pourrait ne pas se passer comme espéré par l’OM…

Trois joueurs ne veulent pas partir

L’OM se heurterait pour le moment à plusieurs soucis avec cette volonté d’épurer son effectif. Si Ismaïla Sarr, Pau Lopez et Jonathan Clauss ne semblent pas contre quitter le club cet été, ce n’est pas le cas des trois premiers cités : Geoffrey Kondogbia, Samuel Gigot et Jordan Veretout. Selon L’Équipe, des désaccords de fond auraient été trouvés avec ces trois joueurs qui ne veulent certainement pas se voir être séparé d’un gros salaire. D’après le quotidien français, seul un départ de Pierre-Emerick Aubamyang, dont l’Arabie saoudite fait les yeux doux pourrait apaiser un peu l’OM.