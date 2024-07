Mercato : L’OM va boucler un transfert, «c’est énorme» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, l'OM continue son ambitieux recrutement avec notamment le souhait de densifier son secteur offensif, orphelin de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Dans cette optique, le club phocéen s'est attaché les services de Mason Greenwood, et préparerait une offre pour l'avant-centre d'Arsenal Eddie Nketiah. Une transfert qui emballe Walid Acherchour.

L'une des priorités de l'OM cet été est de remodeler son secteur offensif affaibli par les départs de Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha et Iliman Ndiaye, en attendant celui d'Ismaïla Sarr. C'est ainsi que Mason Greenwood a signé, tandis que la piste menant à Eddie Nketiah prend de l'ampleur. Et pour Walid Acherchour, ce serait un très joli coup.

Acherchour très emballé par le mercato de l'OM

« Entre Marcelino et De Zerbi. Marcelino avait un gros CV en Espagne, mais sur l’adaptabilité et sur le côté personnalité avec l’OM, on a toujours émis des doutes. Marcelino, dans le jeu, ça restait compétitif. Pour moi, si on doit faire une comparaison, Marcelino se rapprochait beaucoup plus de Conceiçao, avec un espèce de 4-4-2 assez compétitif, mais dans le jeu. Marcelino n’est pas Roberto De Zerbi. Ce ne sont pas du tout les mêmes entraîneurs. Marcelino, on avait dit qu’avec le recrutement qui arrivait, ça pouvait être intéressant », lance le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Nketiah, s’il arrive, c’est énorme»

« En se plantant totalement, ils ont fait demi-finale de la Ligue Europa, en sortant le Shakhtar, Benfica et Villarreal. Ils se sont totalement plantés en Ligue 1. Mais tu ne peux pas comparer l’année dernière à cette année où tu te dis que De Zerbi va rester au moins deux ans. Et tu as des joueurs énormes, Greenwood, si on ne parle que de l’aspect sportif, c’est énorme. Nketiah, s’il arrive, c’est énorme. Ce sont des mecs qui ont des références, et ce n’est pas terminé ! Surtout cette année, un match par semaine, tu n’as pas la Coupe d’Europe. Tu as un entraîneur qui a fait progresser toutes ses équipes, à Brighton, Sassuolo et Benevento. Est-ce qu’on a le droit de dire du bien de l’OM et de De Zerbi ? », se demande Walid Acherchour.