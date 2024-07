Mercato : L’OM préparait un gros coup en Italie !

Arnaud De Kanel

L’OM espère toujours faire signer un nouveau gardien de but dans les jours à venir. Alors que les pistes menant à Brice Samba, Filip Jorgensen, Illan Meslier ou encore Alvaro Valles ont pris du plomb dans l’aile, les dirigeants marseillais se seraient tournés vers Wojciech Szczesny. Le portier polonais est annoncé sur le départ du côté de la Juventus.

La révolution se poursuit à l’OM. Après Ismaël Koné, Lilian Brassier et Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg devrait s’engager avec le club phocéen dans les prochaines heures. A coup sur, il ne s’agira pas du dernier transfert de l’été à Marseille qui a pour priorité de recruter un avant-centre et un gardien de but.

L'OM cherche son futur gardien

Aux cages, quatre noms reviennent avec insistance depuis plusieurs semaines. Brice Samba, Filip Jorgensen, Illan Meslier et Alvaro Valles ont tous intéressé l’OM qui a malgré tout été refroidi à chaque fois. Une cinquième piste avait donc été creusée en Italie.

La piste Szczesny a été étudiée

D’après les informations de L’Equipe, l’OM a étudié la possibilité de recruter Wojciech Szczesny. Une idée rapidement écartée puisque le portier polonais, qui devrait quitter la Juventus cet été, ne fait tout simplement pas l’unanimité. Roberto De Zerbi est très exigeant et préférerait un gardien encore en développement afin de pouvoir le façonner comme il l’entend.