Mercato : L'Arabie Saoudite va offrir 10M€ à l'OM

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus un joueur de l'OM la saison prochaine. En effet, la star gabonaise de 35 ans a annoncé son départ ce mercredi après-midi sur les réseaux sociaux. Pour s'offrir les services de Pierre-Emerick Aubameyang, Al-Qadsiah offrirait une somme comprise entre 9 et 10M€.

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang va déjà claquer la porte du Vélodrome. Sur son compte Instagram, la star gabonaise de 35 ans a annoncé son départ de Marseille. « MERCI MARSEILLE. J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais », a écrit Pierre-Emerick Aubameyang, avant d'en rajouter une couche.

Aubameyang annonce son départ de l'OM

« Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais », a conclu Pierre-Emerick Aubameyang.

Un transfert à 9-10M€ à Al-Qadsiah

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Pierre-Emerick Aubameyang va permettre à l'OM d'encaisser un joli chèque. Selon les informations de La Provence, le numéro 10 marseillais va signer à Al-Qadsiah pour un montant compris entre 9 et 10M€. Une indiscrétion confirmée par La Minute OM, affirmant que le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang coutera une dizaine de millions d'euros au club saoudien.