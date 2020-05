Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Sami Khedira scelle son avenir !

Publié le 29 mai 2020 à 16h40 par La rédaction

Annoncé sur le départ, lui qui ne disposera que d’une année restante sur son contrat cet été, Sami Khedira n’a nullement l’intention d’aller voir ailleurs et compte bien rester à la Juventus.