Mercato : Une grosse opération bientôt bouclée par la Juventus !

Publié le 4 octobre 2020 à 22h40 par H.K.

Alors que Douglas Costa semble se rapprocher d’un retour au Bayern Munich, Federico Chiesa pourrait faire le chemin jusqu’à la Juventus en provenance de la Fiorentina.