Mercato : Indésirable au PSG, une solution inespérée se présente

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2021, Georginio Wijnaldum n’a jamais réussi à s’imposer et a finalement été prêté à l’AS Roma avec une option d’achat fixée à 8M€. La malchance l’a toutefois poursuivi en Serie A, puisqu’il s’est rapidement blessé en début de saison et n’a toujours pas fait son retour.

Tout le monde avait applaudi l’énorme coup de Leonardo, qui avait réussi à souffler Georginio Wijnaldum au FC Barcelone. Pourtant, le Néerlandais s’est révélé être l’un des plus gros flop du recrutement du Brésilien au PSG et il a ainsi été poussé vers la sortie moins d’un an après.

Bientôt la fin du calvaire pour Wijnaldum ?

Prêté à l’AS Roma en août 2022, Wijnaldum n’a pas vraiment e la chance de se relancer puisqu’il a disputé seulement douze minutes de jeu en Serie A avant de se fracturer le tibia. Attendu pour la fin de l’année, son retour a finalement été repoussé à cause de problèmes au genou et la presse italienne parle désormais d’un retour pour la fin du mois de janvier. Une situation qui a souvent impacté le PSG, qui espère voir la Roma lever son option d’achat de 8M€.

La Roma aimerait boucler un nouveau prêt