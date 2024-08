Mercato : Il signe et déclare sa flamme à l’OM !

Thomas Bourseau

Six mois après son retour de prêt de Botafogo, Luis Henrique s’est fait une place de choix dans l’effectif de l’OM et a tout juste apposé sa signature sur une prolongation de contrat jusqu’en 2028. L’occasion pour l’ailier brésilien de 22 ans de s’expliquer sur cette décision XXL.

Luis Henrique (22 ans) est revenu à l’OM en janvier dernier et devait repartir en prêt. Mais finalement, Gennaro Gattuso a décidé de le conserver et l’ailier brésilien recruté sous André Villas-Boas a justifié le choix de l’ex-entraîneur de l’OM que ce soit sous ses ordres ou bien avec son successeur Jean-Louis Gasset pendant toute la seconde partie de saison.

Luis Henrique prolonge à l’OM jusqu’en 2028

L’OM a encore changé de coach avec la nomination de Roberto De Zerbi le 29 juin dernier qui a signé un contrat de trois saisons. Sous la houlette de l’ex-entraîneur de Brighton et de Sassuolo notamment, Luis Henrique réalise des débuts canons avec deux buts en pré-saison face à Pau et Augsbourg ainsi qu’un doublé lors de la première journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois (5-1) samedi dernier. Ce vendredi, l’OM a officialisé sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2028.

«Pourquoi avoir fait ce choix ? C’est le club qui m’a tout donné»

Invité à s’exprimer sur la signature de son nouveau bail à l’OM par le biais des médias du club phocéen, Luis Henrique n’a certainement pas boudé son plaisir. « Je suis très content de prolonger mon histoire avec l’Olympique de Marseille ». Relancé par le Community manager de l’Olympique de Marseille sur la raison de ce choix fort, Henrique a fourni une réponse qui en dit long. « Pourquoi avoir fait ce choix ? C’est le club qui m’a tout donné. Je suis déjà habitué aux supporters marseillais et à la ville de Marseille. Je suis très content et j’espère tout donner sur le terrain pour que tous les supporters et que tout le monde soit content ».