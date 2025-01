Mercato : «Il regrette d’être parti», l’OM balance du lourd !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille, sous la présidence de Pablo Longoria, aurait pu avoir une tout autre stabilité si Jorge Sampaoli n'avait pas décidé de s'en aller subitement à l'été 2022. Une décision qu'il regretterait selon un salarié de l'OM. D'autant qu'il semble avoir gardé quelques liens avec le club phocéen.

Le 1er juillet 2022, à la surprise générale, l'OM annonçait le départ de Jorge Sampaoli un peu moins d'une année et demie après sa nomination. La cause ? L'Equipe a évoqué le mécontentement de l'entraîneur argentin au sujet du début du recrutement effectué l'été en question avec Isaak Touré, jugé comme étant un manque d'ambition par Sampaoli.

«Il avait encore des choses à donner à l'OM»

Au Stade Rennais depuis novembre dernier, Jorge Sampaoli a retrouvé l'OM samedi soir au Roazhon Park. Et en interne, au sein du club marseillais, on estimerait que l'ancien sélectionneur de l'Argentine regretterait sa décision comme la source l'a confié à La Provence. « On aurait aimé donner de la continuité à Jorge (ndlr Sampaoli) qui avait encore des choses à donner à l'OM. Selon moi, il regrette d'être parti ».

Jorge Sampaoli n'a pas coupé le cordon avec l'OM

D'ailleurs, quand bien même il avait pris la décision de claquer la porte, Jorge Sampaoli n'aurait pas coupé les ponts avec l'OM pour autant. Des appels avec Pablo Longoria, le président, auraient toujours lieu. Et pire, Sampaoli suivrait toujours et encore jusqu'à ce jour les matchs de l'Olympique de Marseille d'après L'Equipe.