Mercato : Il recale l’ASSE pour ce transfert en Ligue 1

Arnaud De Kanel

C'est une affaire de promus. Joueur du SCO Angers qui va retrouver l'élite la saison prochaine, Himad Abdelli est courtisé par l'ASSE. Les Verts veulent mettre la main sur l'international algérien mais dans l'Anjou, on fait tout pour le conserver. Le directeur sportif Laurent Boissier l'a confirmé en conférence de presse.

L'ASSE veut faire bonne figure pour son grand retour en Ligue 1, deux ans après son barrage perdu face à l'AJ Auxerre. Cela passera par un bon recrutement lors de ce mercato estival et les dirigeants sont déjà sur plusieurs pistes, bien aidés par les fonds de Larry Tanenbaum, le nouveau propriétaire des Verts, et Ivan Gazidis, le nouvel homme fort du secteur sportif du club du Forez.

L'ASSE veut Abdelli

Ainsi, l'ASSE, qui a déjà annoncé la prolongation d'Aïmen Moueffek, a officialisé vendredi l'arrivée de Yunis Abdelhamid, libre depuis son départ du Stade de Reims, et espère boucler la venue de Himad Abdelli comme indiqué ces derniers jours par L'Equipe . Problème, Angers, également promu en Ligue 1, n'est pas ouvert à un départ de son international algérien.

«On veut vraiment les garder»