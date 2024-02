Mercato : Il dévoile un secret sur son départ du PSG !

Axel Cornic

Formé au Paris Saint-Germain et parmi les premiers jeunes se faisant une place dans le projet QSI, Adrien Rabiot est parti à la fin de son contrat en 2019. Un grand regret pour les Parisiens, alors que le milieu de terrain semble s’éclater à la Juventus, où il est un pilier important du projet de Massimiliano Allegri.

Adulé par les supporters puis mis au placard par Leonardo, Adrien Rabiot a tout connu au PSG. Désormais à la Juventus, il a franchi les paliers jusqu’à devenir l’un des leaders de l’équipe de Massimiliano Allegri, qui a toujours été très élogieux à son encontre.

« Allegri me voulait déjà quand j'étais au PSG »

Petit à petit, le Français est devenu un véritable pilier de La Vieille Dame et face à Frosinone lors de la dernière journée de Serie A (3-2), il a fêté son 200e match. L’occasion pour lui de revenir pour les canaux officiels de la Juventus sur son parcours et surtout sur le son lien avec Massimiliano Allegri, qui existe depuis l’époque du PSG. « Allegri me voulait déjà quand j'étais au PSG, puis il est parti et je suis arrivé mais on s'est retrouvé » a confié le milieu de terrain, avec le technicien italien qui était effectivement parti en juin 2019 pour revenir lors de l’été 2021.

« Gagner le Scudetto avec la Juventus a été l'une des choses les plus belles et les plus incroyables qui me soient arrivées »