Mercato : Il débarque et va régler l'avenir de Benzema ?

Karim Benzema vit une situation compliquée en Arabie saoudite, au point qu’un possible départ fut évoqué ces derniers jours. Néanmoins, Al-Ittihad n’a pas l’intention de laisser partir son attaquant français, et la nomination de son nouveau directeur du football pourrait avoir une grande importance dans ce dossier.

Critiqué, Karim Benzema est en difficulté en Arabie saoudite. Son avenir à Al-Ittihad s’écrit même en pointillé si l’on en croit certaines sources, mais ses dirigeants n’auraient pas l’intention de s’en séparer. Absent à la reprise, l’attaquant de 36 ans a depuis retrouvé le pays du Golfe après avoir été bloqué à l’Île Maurice et va désormais s’expliquer avec son club. Dans ce dossier, Ramon Planes, nommé en début d'année comme directeur du football, aura probablement un rôle important comme l’explique le journaliste Fabrizio Romano sur CaughtOffside .

Mercato : Pour Karim Benzema, c’est terminé https://t.co/sKFhpsqf5h pic.twitter.com/qf2eciMdas — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

« C'est juste une situation tendue »

« Les choses ont été assez tendues entre le joueur et certaines personnes à Al-Ittihad. Nous avons eu des rumeurs sur une cassure dans la relation, mais je dirais que nous n'en sommes pas encore à ce stade, c'est juste une situation tendue sur certains points, mais il y a un nouveau directeur du football maintenant. Il s'agit d'un directeur du football espagnol qui a travaillé à Barcelone, puis à Getafe, puis au Real Betis et qui a rejoint Al-Ittihad il y a quelques jours. Il s'appelle Ramon Planes, l'homme qui a amené Pedri, Araujo et beaucoup d'autres joueurs à Barcelone », explique Fabrizio Romano. Une nomination qui devrait avoir son importance avec Karim Benzema.

« Ramon Planes va s'occuper de la situation, en discutant avec Benzema et Marcelo Gallardo »