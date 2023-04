OM : Il annonce deux transferts qui se précisent

Arnaud De Kanel

L'OM est à l'arrêt depuis plusieurs matchs et a encore calé face à Lorient dimanche soir en clôture de la 30ème journée de Ligue 1. Une fois de plus, Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss ont été décevants. Les deux marseillais ont la tête ailleurs et Daniel Riolo pensent qu'ils sont tournés sur le prochain mercato.

Un début de crise plane au dessus de la tête de l'OM, tenu en échec face à Lorient dimanche. Les hommes d'Igor Tudor sont désemparés et laissent filer leur deuxième place au profit de Lens, grand gagnant de cette 30ème journée sur le plan comptable. Depuis le mercato hivernal, Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss sous-performent. Ils pensent certainement à leur avenir pour Daniel Riolo.

«Guendouzi ça fait quelques semaines qui se demande ce qu'il doit faire»

« Le mercato de l’OM ? Un mec comme Guendouzi ça fait quelques semaines qui se demande ce qu’il doit faire », a souligné Daniel Riolo dans l'After Foot , avant d'enchaîner sur le cas Jonathan Clauss.

«Il doit se poser des questions»