Mercato : Et si Ben Arfa était le gros coup de l’été à Rennes ?

Publié le 9 mai 2020 à 5h30 par T.M.

La saison prochaine, Rennes pourrait disputer la Ligue des Champions. Un scénario idéal pour acter le retour d’Hatem Ben Arfa ?

Face à la crise sanitaire actuelle, la saison de Ligue 1 a donc été arrêtée. De quoi faire les affaires de Rennes, qui occupé alors la 3ème place du classement. Désormais, en Bretagne, on rêve donc d’entendre la musique de la Ligue des Champions, bien que le chemin soit encore long. Mais il faut tout de même se préparer en conséquence et cet été, Julien Stéphan devra se renforcer dans l’objectif de disputer la plus belle des compétitions européennes. Quel sera alors l’effectif mis à disposition de l’entraîneur de Rennes ? Et si Hatem Ben Arfa faisait son retour en Bretagne ?

« Il faut surtout que ça vienne compléter notre effectif actuel »