Mercato - OM : Non, Frank McCourt n’a pas l’intention de vendre l’OM !

Publié le 9 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Compte tenu de la situation financière actuelle, il est de plus en plus question d’une vente de l’OM de Frank McCourt. Un scénario qui n’est clairement pas d’actualité.

L’ère McCourt va-t-elle déjà toucher à sa fin à l’OM ? Les comptes sont actuellement dans le rouge et les résultats sportifs, malgré une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ne sont pas ceux espérés. Un bilan qui a ainsi jeté un froid sur la volonté de Frank McCourt de continuer sur la Canebière. Une possible vente n’a cessé de revenir sur la table dernièrement quand certains projets se monteraient en coulisse pour succéder à l’Américain. Toutefois, l’ancien patron des Dodgers verrait bel et bien son avenir à l’OM. Jacques-Henri Eyraud n’a cessé de le répéter et un nouveau démenti a été apporté au sujet d’une vente.

« Ceux qui le souhaitent peuvent continuer d’attendre »