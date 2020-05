Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Zubizarreta qui a «tout pour exolser» !

Publié le 9 mai 2020 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts offensifs cet été, Andoni Zubizarreta s'est positionné sur Lee Kang-In (19 ans), grand espoir du FC Valence. Et visiblement, s'il boucle ce dossier, le directeur sportif de l'OM réaliserait une très belle affaire.

Contraint de devoir renforcer un effectif qui va être affaibli par d'importantes ventes, le tout avec des moyens financiers limités, Andoni Zubizarreta va devoir se montrer malin. Dans cette optique, le directeur sportif de l'OM se met en de jolis coups. Et il pourrait en avoir déniché un en Liga. En effet, selon les informations de L'Equipe, le club phocéen se penche sur la situation de Lee Kang-In (19 ans) que Valence pourrait accepter de prêter. Et à en croire Benjamin Bruchet, du site Furialiga.fr , ce serait une belle affaire.

Lee Kang-In la bonne pioche ?