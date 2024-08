Mercato : Deux recrues sont attendues à l’ASSE !

Arnaud De Kanel

Une semaine après sa défaite face à Monaco le week-end dernier, l'AS Saint-Étienne a enchaîné avec une nouvelle contre-performance en s'inclinant à domicile contre Le Havre ce samedi soir (0-2), lors de la deuxième journée de Ligue 1. Un match qui a montré les différents manques de cet effectif qui devrait accueillir deux nouvelles têtes dans la semaine.

La Ligue 1 retrouvait le Stade Geoffroy-Guichard samedi soir, où l'ASSE, après sa défaite face à l'AS Monaco (1-0) lors de la première journée, accueillait Le Havre pour la deuxième journée du championnat. Malheureusement pour les Verts, cette rencontre s'est conclue par un nouveau revers, s'inclinant 2-0 face aux Havrais, enchaînant ainsi une deuxième défaite consécutive en ce début de saison. Mais que les supporters se rassurent, deux nouveaux joueurs devraient venir renforcer l'effectif dans la semaine.

«Le mercato n’est pas terminé»

A l'issue de la rencontre, Olivier Dall'Oglio a d'ailleurs lâché un coup de pression dans ce sens. « On n’a pas fait le match qu’on souhaitait faire. Ce premier but, ça nous a fait perdre confiance. On a eu des occasions mais on a manqué de force pour terminer, on n’a pas fait le match qu’on voulait faire. Il faut positiver, on sait qu’on a du travail, que ce sera dur, le mercato n’est pas terminé mais ce groupe-là doit avancer et progresser, il voulait être en L1, c’est le cas et maintenant, il faut se battre. Oui, on sait que le mercato se terminera dans les dernières heures, on espère un ou deux joueurs de plus. Quand on est coach, on espère toujours étoffer l’effectif au maximum », a déclaré le coach de l'ASSE. Il devrait être entendu par ses dirigeants.

Un attaquant et un milieu pour l'ASSE

D'après les informations de L'Equipe, deux nouveaux joueurs devraient arriver à l'ASSE dans la semaine. Le quotidien sportif parle d'un attaquant, très certainement un numéro 9, ainsi que d'un milieu de terrain défensif évoluant au poste de sentinelle.