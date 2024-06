Mercato : Deal à 25M€, l’OM se laisse encore une chance

Axel Cornic

Prêté au Genoa en janvier dernier, Vitinha semble avoir convaincu les dirigeants comme son entraîneur Alberto Gilardino, qui aimeraient bien le garder. Mais pour le moment le club transalpin ne semble pas encore disposé à lever l’option d’achat présente dans le contrat de l’attaquant de l’Olympique de Marseille et qui est fixée à 25M€.

Il est le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, mais Vitinha peut également être considéré comme l’un des plus gros flops. Payé plus de 30M€, l’attaquant portugais n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille et cet hiver Pablo Longoria a décidé de trouver une solution en le prêtant au Genoa, avec une option d’achat à 25M€.

Vitinha a la cote au Genoa

Le pessimisme régnait autour de cette opération, mais contre toute attente, Vitinha semble avoir fait son petit effet au Genoa. Les dirigeants et surtout son coach Alberto Gilardino l’apprécient beaucoup et aimeraient donc le garder. Le problème, c’est que le montant de l’option d’achat est trop élevé pour les Génois, qui pencheraient plutôt pour un nouveau prêt.

L’OM a fixé une date limite