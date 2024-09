Mercato de folie à l’OM, Longoria a trouvé le renfort parfait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM a réussi un mercato assez dingue cet été avec l’arrivée de 12 nouveaux joueurs, Pablo Longoria a pu compter sur un soutien de poids pour mener à bien le renouvellement de l’effectif marseillais à savoir Medhi Benatia, grand artisan de ce recrutement estival.

Cet été, l’OM a une nouvelle dynamité le mercato. Pas moins de onze joueurs sont arrivés à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Mais ce n’est pas tout puisque même après la fermeture du marché, l’OM a réussi à obtenir la signature d’Adrien Rabiot. Un recrutement impressionnant d’autant plus que le club phocéen est privé de compétition européenne, et l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc ne suffit pas à expliquer l’attractivité impressionnante du club marseillais. Mais cet été, Pablo Longoria a pu compter sur l’appui de Mehdi Benatia, qui a été crucial pour le recrutement marseillais.

Transferts - OM : Une star a refusé une offre XXL de Chine https://t.co/gQYgbMJUFU pic.twitter.com/W9iGPtU1kb — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

Benatia, le nouveau boss de l’OM ?

« Mehdi était encore joueur il n’y a pas si longtemps donc il a cette proximité avec le monde du foot. Qui fait que c’est plus facile avec certains joueurs. Et il a aussi été agent après sa fin de carrière, ce passé lui a permis de rester dans le monde du foot, au plus près des clubs et des joueurs, c’est ce qui fait la différence. Pablo a très mal vécu la saison dernière, il ne l’a pas digéré et Mehdi non plus. Ils voulaient des vrais compétiteurs. Ils ont fait venir De Zerbi et son système de jeu très tôt, et avec l’entraîneur ils ne voyaient pas certains joueurs dans ce système et leur ont dit très tôt. Ils ont reçu tout le monde, les mecs n’ont pas découvert le truc », explique-t-on du côté de l’OM selon 20 Minutes.

«Il connaît le foot et quand on connaît le foot, on a ces opportunités»

Agent de joueurs, Franck Belhassen s’est également prononcé sur le rôle clé de Medhi Benatia à l’OM. « Il a joué dans des grands clubs donc il a les codes, il sait comment sont dirigés ces clubs et a côtoyé des dirigeants très compétents. Il sait exactement ce qu’attendent les gens qui ont travaillé ou travaillent dans ces grands clubs. Il sait s’exprimer et faire passer des messages. Il connaît le foot et quand on connaît le foot, on a ces opportunités », assure-t-il pour 20 Minutes.