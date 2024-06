Mercato : C’est annoncé, un attaquant va échapper au PSG !

Thomas Bourseau

D’ici la clôture du mercato estival le 30 août prochain, le PSG aurait à coeur d’avoir réussi à bâtir son nouveau projet sportif sans Kylian Mbappé qui en était sa tête de gondole jusqu’à son départ cet été pour le Real Madrid. Jonathan David pourrait être une des surprises, mais ce serait sans compter sur Chelsea.

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier en France. Et depuis son coup d’envoi, le Paris Saint-Germain a déjà bouclé et annoncé le recrutement de Matvey Safonov, gardien russe de 25 ans, venu pour concurrencer Gianluigi Donnarumma si l’on en croit les informations communiquées par L’Équipe .

Jonathan David, la surprise du PSG ?

De plus, le comité directeur du PSG a un projet de recrutement assez clair cet été. le10sport.com vous dévoilait le 1er avril que pour lancer la nouvelle ère sans Kylian Mbappé, parti du côté du Real Madrid, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre la main sur un attaquant latéral, un milieu de terrain axial ainsi qu’un défenseur central droit. Pour autant, comme SPORT et d’autres médias l’ont fait savoir ces derniers mois, le PSG garderait un oeil sur la situation Jonathan David.

Chelsea a entamé les démarches pour le transfert de David